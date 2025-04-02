memurlar.net ana sayfada sahte sigortalılık ile ilgili bir haber var. oraya yorum yapmamı engellediler. buraya yazıyorum. ______ aferin sana memurlar net son paragrafta izlenecek yolu da göstermişsin. adamlar sahte sigorta ile emekli oluyor sen de onları savunuyorsun. yazık...

memurlar.net ana sayfada sahte sigortalılık ile ilgili bir haber var. oraya yorum yapmamı engellediler. buraya yazıyorum. ______ aferin sana memurlar net son paragrafta izlenecek yolu da göstermişsin. adamlar sahte sigorta ile emekli oluyor sen de onları savunuyorsun. yazık...