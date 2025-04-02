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Editörler : Lanet


02 Nisan 2025 12:00
sahte
memurlar.net ana sayfada sahte sigortalılık ile ilgili bir haber var. oraya yorum yapmamı engellediler. buraya yazıyorum. ______ aferin sana memurlar net son paragrafta izlenecek yolu da göstermişsin. adamlar sahte sigorta ile emekli oluyor sen de onları savunuyorsun. yazık...

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