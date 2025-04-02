Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Nisan 2025 13:07
Alınan ödüller hizmet puanı veriyor mu?

merhabalar,

başarı ödülü, üstün başarı ödülü hizmet puanı getiriyor mu hocalarım?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik mi Müdür Yardımcılığı mı?Başöğretmenlik Nisan Takvimiİdari izinde göreve çağırma yasal mı?Seminer kararı geri mi alındı? 14-18 NİSAN Seminer Olmalı11 Nisan uzman öğretmenliği maaşa yetişir mi?8. sınıflardaki rehberlik dersine ücret ödeniyor mu?İdari izinde görev yeri dışında alınan sağlık raporunun geçerliliğiYöneticilikten ne zaman istifa etmeliyim?Auzef görevlendirmeleri açıklanma tarihi

Sözlük

yine aylardan nisan 1 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1 okkanın altına gitmek 1 tevriye 1 plüto aslan kuşağı 2 kedi sahibi olmak 1 kazım koyuncu 1 alay ı vala kelimesi 1 tipiklik 1 çapa 1

Son Haberler

Antalya'yı hortum vurduAdana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok OlduSamsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli GözaltındaMerkez Bankası'ndan 'kur geçişkenliği' çalışmasıSilahlı saldırıda yaralanan bekçi şehit oldu

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım