Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Nisan 2025 13:32
Maluliyet..Gih sınıfı..Emsal karar..
Arkadaşlar malulen emekli olup da dava yolu ile gih sınıfına dönebilen var mı acaba? Psikiyatriden 4 sene önce malulen emekli oldum.. Şimdi gih sınıfında çalışmak istiyorum.. Bununla alakalı emsal karar bulabilir miyiz? Hiç rast geldiniz mi veya duydunuz mu? Teşekkürler..

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