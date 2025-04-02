Maluliyet..Gih sınıfı..Emsal karar..

Arkadaşlar malulen emekli olup da dava yolu ile gih sınıfına dönebilen var mı acaba? Psikiyatriden 4 sene önce malulen emekli oldum.. Şimdi gih sınıfında çalışmak istiyorum.. Bununla alakalı emsal karar bulabilir miyiz? Hiç rast geldiniz mi veya duydunuz mu? Teşekkürler..

Arkadaşlar malulen emekli olup da dava yolu ile gih sınıfına dönebilen var mı acaba? Psikiyatriden 4 sene önce malulen emekli oldum.. Şimdi gih sınıfında çalışmak istiyorum.. Bununla alakalı emsal karar bulabilir miyiz? Hiç rast geldiniz mi veya duydunuz mu? Teşekkürler..