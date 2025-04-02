Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Nisan 2025 13:50
Tasarruf Günü

Yalnız o bu değil de sağlam tasarruf ettik bugün öğretmenler olarak. her şey dahil en az 1000 lira giderdi bugün.

gerçi bu gidişle yılın 365 günü tasarruf günü olacak ya neyse. zamsız geçen gün olmaz mı ya ? 80'lere geri döndük maalesef.

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