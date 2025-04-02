Yalnız o bu değil de sağlam tasarruf ettik bugün öğretmenler olarak. her şey dahil en az 1000 lira giderdi bugün.

gerçi bu gidişle yılın 365 günü tasarruf günü olacak ya neyse. zamsız geçen gün olmaz mı ya ? 80'lere geri döndük maalesef.