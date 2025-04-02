Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2025 14:05
Herhangi bir sebepten dolayı tayin yazma yeterliliğim yoksa..

Tayin ekranım hiç açılmıyor yani tayin yazamıyor muyum?

Yoksa tayin yazabiliyorum ama yeterlilik durumuma ondan sonra mı bakılıyor?

Teşekkürler

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