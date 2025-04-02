KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


02 Nisan 2025 14:30
34 yaşındayım kpss lisans için geç mi kaldım

arkadaşlar merhaba 27 yaşımda önlisanstan 85 puanla nüfus müdürlüğüne atandım ama ne maaş ne haklar beklentimi karşılamadı şimdi 34 yaşımdayım kpss lisanstan sınava girmek için geç mi kaldım sizce işletme mezunuyum 35 yaş sınırı var mı düz memurluklarda

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