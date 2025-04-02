Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Nisan 2025 15:26
Tekrar Eş Durumu Tayini

Eylül ayında eş tayiniyle Antalya'dan Sivas'a geldim. Üniversitelere tayin hakkı geldi, eşim Antalya'ya geçerse ben tekrardan ne kadar süre içerisinde eş tayininde bulunabilirim?

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