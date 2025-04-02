Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Nisan 2025 16:31
Atanma tarihi itibariyle fiilen 2 yıl çalışmış olmak nasıl yorumlanır

Haziran kurasında süre hesaplaması nasıl yapılmaktadır. Geçmiş duyurularda "... kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir." denilmektedir. Atanma tarihi itibariyle 2 yılım son başvuru tarihinde dolmuş olacak ama 15 günlük mehil sürem nedeniyle fiilen 2 yıllık süreyi 2 gün ile kaçırmış olacağım. Hem atanma süresi hem fiilen denilmiş. Neden sadece fiilen denilmemiş. Ben fiilen 2 yıl çalışmamış mı sayılacağım yoksa yalnızca atama tarihi dikkate alınarak atanmak mümkün olacak mı? Bilen bir arkadaşımız cevaplayabilir mı bu konuda forumda bir açıklama bulamadım.

Çok Yazılan Konular

2026 promosyon miktarı3+1 özel sektör Yasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?sozlesmeli personel es durumu!!Yardım lazımSağlık Bakanlığında Programcı olmakİl.ici tayin il dışı tayinNöbet tutana idari izin ''yok'' meselesi CB önündeMemurlar Net lütfen haber yapTayin Durumu

Sözlük

çapa 1 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1 tipiklik 1 yine aylardan nisan 1 tevriye 1 kedi sahibi olmak 1 plüto aslan kuşağı 2 kazım koyuncu 1 alay ı vala kelimesi 1 okkanın altına gitmek 1

Son Haberler

Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde depremBakan Bolat: Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Devam EdiyorMyanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya yükseldiTürk bankacılık mevzuatı Basel standartlarına uyumlu bulunduTCMB, 30,5 milyar lira nominal tutarda hazine tahvili aldı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım