Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Nisan 2025 18:11
5510 sayılı kanuna tabi 2008 sonrası memurlar

Herkese selam, arkadaşlar çok önemli bir konu, 2008 sonrası memur olan tüm kamu personelleri (Doktorlar hari), 55 10 sayılı yasaya göre emekli maaşları hesaplanacak ve çok düşük bir emekli maaşı alacaz , dediğim gibi Doktorlar hariç 2008 sonrası memur olan herkesi kapsıyor tüm kamu kurumları 2008 sonrası memur olup herhangi bir sendika başkanı olan muhtemelen olmadığı için bu konuyu dile getiremiyoruz yarının eyt'lilerinden de daha mağdur olacak olan bizler artık bu konuyu dile getirmeliyiz 2008 öncesi bir memur 30 yıllık hizmetinin karşılığı bugün 30.000 TL maaş alacakken 2008 sonrası memur olan 30 yıllık emeğinin karşılığında yaklaşık 12.000 TL emekli maaşı alacak, hesaplamalarda herhangi bir hata yok YouTube'dan bu konuyu inceleyebilirsiniz konuyu güncel tutmak ve yavaş yavaş tüm kamu kurumlarınin birlikte hareket edilmesi için bu başlığı açtım duyurmak istedim ilginize teşekkürler.

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