KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


02 Nisan 2025 21:08
Ytb uzman yardımcılığı

Merhaba arkadaşlar, 2023 senesinde YTB Uzman Yardımcılığı Sınavına katılanlar var mı? Eleme sınavında neler sorulmuştu? Yazılı sınavın konu başlıkları neydi? Bilen varsa paylaşabilir misiniz?

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