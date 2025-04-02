Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Nisan 2025 22:18
Ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

forumda bazı illerde puantajların haftaya yapılacağı söylendi, ama bugün mdyrdm arkadaş biz geçen hafta yeni sistemle yaptık onayları aldık, bu hafta cumaya kadar yatar dedi , ilginç bazı yerler puantaj bile yapmamış


ta345
Şef
02 Nisan 2025 23:16

Pek kimse artik takip etmiyordur tahminim cunku ek ders icin saati 120 tl ye calisiyoruz artik. Nerdeyse bedava...

Norm sikintiya girmeyecegini bilsem 21 saat dilekcesi verirdim ben de hemen...


tolgaerdemli
Aday Memur
02 Nisan 2025 23:19
haklısınız o konuda ama bazı insanların özel durumları, hastalıklar özel hastane masrafları şu bu , her gelire ihtiyaç oluyor, millet böyle konularda paragöz olunduğunu düşünüyor ama dediğim gibi herkesin farklı bir dersi oluyor bu hayatta

tolgaerdemli
Aday Memur
02 Nisan 2025 23:20
derdi
tolgaerdemli, Dün
haklısınız o konuda ama bazı insanların özel durumları, hastalıklar özel hastane masrafları şu bu , her gelire ihtiyaç oluyor, millet böyle konularda paragöz olunduğunu düşünüyor ama dediğim gibi herkesin farklı bir dersi oluyor bu hayatta

Ayşegül2320
Memur
02 Nisan 2025 23:33

Normla ne alakası var konunun :) dilekcni ver sen

ta345, Dün

Pek kimse artik takip etmiyordur tahminim cunku ek ders icin saati 120 tl ye calisiyoruz artik. Nerdeyse bedava...

Norm sikintiya girmeyecegini bilsem 21 saat dilekcesi verirdim ben de hemen...


Helezonnn
Aday Memur
02 Nisan 2025 23:58

Bizim puantajlar yapılmıştı ama cumaya yetişir mi hiç sanmıyorum


Sakaryalı540
Memur
03 Nisan 2025 00:46

Bu ay ek dersimizin maaş zamanına yakın bir zamanda yatacağı söylendi bize. Normalde ayın 7-8 arası yatardı çok nadir olmakla birlikte 5-6 arası da yattığı oluyordu. Çok gıcık bir sistem gelmiş müdür yardımcımız öyle söyledi tek tek hesapla haftalık olarak ayrı ayrı gir ders programını ayrı gir falan zormuş yani anlayacağınız.


tolgaerdemli
Aday Memur
03 Nisan 2025 04:37
bizim bir kere 6 sında yattı , gerisi 2-3 ya da en geç ayın 4 ünde yatar, Şehitkamil
Sakaryalı540, 11 saat önce

Bu ay ek dersimizin maaş zamanına yakın bir zamanda yatacağı söylendi bize. Normalde ayın 7-8 arası yatardı çok nadir olmakla birlikte 5-6 arası da yattığı oluyordu. Çok gıcık bir sistem gelmiş müdür yardımcımız öyle söyledi tek tek hesapla haftalık olarak ayrı ayrı gir ders programını ayrı gir falan zormuş yani anlayacağınız.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seminer kararı geri mi alındı? İdari izinde göreve çağırma yasal mı?Ek ders ücretleri ne zaman yatacak?Öğretmenlik mi Müdür Yardımcılığı mı?11 Nisan uzman öğretmenliği maaşa yetişir mi?Alınan ödüller hizmet puanı veriyor mu?14-18 NİSAN Seminer OlmalıAuzef görevlendirmeleri açıklanma tarihiMüdürün etkinlik foto isteği ve memnuniyetsizliğiAçıköğretim sınavına geç kaldığım için görevim iptal edildi

Sözlük

volkan konak 1 yine aylardan nisan 1 ekmeğiyle oynamak 1 bile yerine dahi kullanmak 1 kedi sahibi olmak 2 vaaz 1 dil 1 Myanmar 1 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 2 valdivia depremi 1

Son Haberler

Ali Yalçın: Kamu Çalışanlarının Alım Gücü AzalıyorKütüphane ve Teknoloji Festivali Başlıyor!2025'te 8 Milyar Dolarlık E-İhracat Hedefine DestekBayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralıİletişim Başkanı Altun: Milletimiz yıkıcı boykot çağrılarına prim vermedi

Editörün Seçimi

Zam Hesabı2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi