Ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

haklısınız o konuda ama bazı insanların özel durumları, hastalıklar özel hastane masrafları şu bu , her gelire ihtiyaç oluyor, millet böyle konularda paragöz olunduğunu düşünüyor ama dediğim gibi herkesin farklı bir dersi oluyor bu hayatta

haklısınız o konuda ama bazı insanların özel durumları, hastalıklar özel hastane masrafları şu bu , her gelire ihtiyaç oluyor, millet böyle konularda paragöz olunduğunu düşünüyor ama dediğim gibi herkesin farklı bir dersi oluyor bu hayatta