forumda bazı illerde puantajların haftaya yapılacağı söylendi, ama bugün mdyrdm arkadaş biz geçen hafta yeni sistemle yaptık onayları aldık, bu hafta cumaya kadar yatar dedi , ilginç bazı yerler puantaj bile yapmamış

forumda bazı illerde puantajların haftaya yapılacağı söylendi, ama bugün mdyrdm arkadaş biz geçen hafta yeni sistemle yaptık onayları aldık, bu hafta cumaya kadar yatar dedi , ilginç bazı yerler puantaj bile yapmamış