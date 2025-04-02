Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Nisan 2025 22:18
ek ders
forumda bazı illerde puantajların haftaya yapılacağı söylendi, ama bugün mdyrdm arkadaş biz geçen hafta yeni sistemle yaptık onayları aldık, bu hafta cumaya kadar yatar dedi , ilginç bazı yerler puantaj bile yapmamış

ta345
Şef
02 Nisan 2025 23:16

Pek kimse artik takip etmiyordur tahminim cunku ek ders icin saati 120 tl ye calisiyoruz artik. Nerdeyse bedava...

Norm sikintiya girmeyecegini bilsem 21 saat dilekcesi verirdim ben de hemen...


tolgaerdemli
Aday Memur
02 Nisan 2025 23:19
haklısınız o konuda ama bazı insanların özel durumları, hastalıklar özel hastane masrafları şu bu , her gelire ihtiyaç oluyor, millet böyle konularda paragöz olunduğunu düşünüyor ama dediğim gibi herkesin farklı bir dersi oluyor bu hayatta

tolgaerdemli
Aday Memur
02 Nisan 2025 23:20
derdi
tolgaerdemli, 18 dk. önce
haklısınız o konuda ama bazı insanların özel durumları, hastalıklar özel hastane masrafları şu bu , her gelire ihtiyaç oluyor, millet böyle konularda paragöz olunduğunu düşünüyor ama dediğim gibi herkesin farklı bir dersi oluyor bu hayatta

Ayşegül2320
Memur
02 Nisan 2025 23:33

Normla ne alakası var konunun :) dilekcni ver sen

ta345, 21 dk. önce

Pek kimse artik takip etmiyordur tahminim cunku ek ders icin saati 120 tl ye calisiyoruz artik. Nerdeyse bedava...

Norm sikintiya girmeyecegini bilsem 21 saat dilekcesi verirdim ben de hemen...

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik mi Müdür Yardımcılığı mı?Başöğretmenlik Nisan TakvimiSeminer kararı geri mi alındı? İdari izinde göreve çağırma yasal mı?11 Nisan uzman öğretmenliği maaşa yetişir mi?ek ders 14-18 NİSAN Seminer OlmalıAuzef görevlendirmeleri açıklanma tarihiİlçemin Promosyon Anlaşması Hakkında Bilgi ArıyorumTemmuz zammı

Sözlük

tipiklik 1 kedi sahibi olmak 2 plüto aslan kuşağı 2 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1 volkan konak 1 alay ı vala kelimesi 1 çapa 1 okkanın altına gitmek 1 yine aylardan nisan 1 kazım koyuncu 1

Son Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştüGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldiTBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan 'boykot' çağrılarına tepki:Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturmaÇOMÜ öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım