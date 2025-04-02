Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Nisan 2025 23:01
Bu illerde çalışma şartları nasıl?
Trafik polisi için Samsun, Amasya, Nevşehir, Bilecik, Bartın, Sinop, Karabük, Yalova, Çanakkale, Antalya illerinde çalışma şartları ve yaşam standartları nasıldır bilgisi olanlar yazabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesi6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımİstanbul şark dönüşü kaç personel alıyor10 Nisanda polise seyyanen zam olur mu?2025 banka promosyonuEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriTercih edilecek ilk 5 il hangisi olur?Mazeret ataması 2025

Sözlük

tipiklik 1 yine aylardan nisan 1 alay ı vala kelimesi 1 kedi sahibi olmak 2 volkan konak 1 plüto aslan kuşağı 2 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1 kazım koyuncu 1 çapa 1 okkanın altına gitmek 1

Son Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştüGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldiTBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan 'boykot' çağrılarına tepki:Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturmaÇOMÜ öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım