Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


02 Nisan 2025 23:09
Neden

Neden müstehcen reklamlar çıkmaya başladı sitede? Böyle giderse üyeliğimi sonlandıracağım...


E.Kayı Han
Editor
02 Nisan 2025 23:35

Reklamlarımız sitemizi ziyaret ettiğiniz cihazınızda Google aramalarınız yada ziyaret ettiğiniz sitelere göre çıkmaktadır.

Yani site müstehcen reklam çıkartmıyor. Örneğin ben cihazımda bulaşık makinesi araması yaptım bana bulaşık makinesi gösteriyor.

Sorun biz de değil sizde anlayacağınız.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Allah askina ehil olan birisi net bir cevap versinEmekli muezzin geri donebilir mi?Neden

Sözlük

kedi sahibi olmak 2 alay ı vala kelimesi 1 plüto aslan kuşağı 2 kazım koyuncu 1 okkanın altına gitmek 1 tipiklik 1 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1 yine aylardan nisan 1 volkan konak 1 çapa 1

Son Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştüGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldiTBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan 'boykot' çağrılarına tepki:Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturmaÇOMÜ öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım