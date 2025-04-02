Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Nisan 2025 23:14
Gruplandırma Hakkında
temmuz 2021 mesleğe giriş 0-5 grubundayım ipka vermem durumumda 31.12.2026 tarihi baz alınırsa 5 yıl 5 ay olmam durumunda hangi grupta yer alırım teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesi6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımİstanbul şark dönüşü kaç personel alıyor10 Nisanda polise seyyanen zam olur mu?2025 banka promosyonuEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriTercih edilecek ilk 5 il hangisi olur?Mazeret ataması 2025

Sözlük

yine aylardan nisan 1 plüto aslan kuşağı 2 tipiklik 1 okkanın altına gitmek 1 kazım koyuncu 1 çapa 1 kedi sahibi olmak 2 volkan konak 1 alay ı vala kelimesi 1 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1

Son Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştüGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldiTBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan 'boykot' çağrılarına tepki:Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturmaÇOMÜ öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım