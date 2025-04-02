Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2025 23:50
İstifa sonrası geri dönüş yardım lütfen

2021 yılında İnfaz ve Koruma Memuru olarak atandım. 3 yıl görev yaptım.

2024 yılının Ocak ayında ailevi nedenlerden ötürü kendi rızam ile usule uygun şekilde görevimden istifa ettim.

2024 yılını Eylül ayında '' işe geri dönme dilekçesi'' yazdım. O gün bugündür bekliyorum. Bakanlığı, CTE Genel Müdürlüğünü, Personel Kalemlerini aramama, CİMER üzerinden konu ile ilgili defalarca kez başvuru yapmama rağmen hiçbir şekilde bilgi alamadım. Dilekçem onaylandı mı, red mi edildi, hala bekleme aşamasında mı hiçbir bilgiye erişemedim.

Sadece İnfaz ve Koruma Memurluğuna mı başvurabilir miyim? Adalet Bakanlığı dışında başka bakanlık yada belediye gibi kurumlara da başvuruda bulunabilir miyim, nasıl yollar izlemem gerekiyor?

Konu ile ilgili bilgisi olanlardan yardım rica ediyorum lütfen.

Teşekkürler.


cevherdudayev1
Daire Başkanı
03 Nisan 2025 01:14

istediğin kuruma başvurabilirsin gih sınıfında vhki bilgisayar işletmeni memur lakin tanıdık lazım bu iş tamamen atamaya yetkili amirin insiyatifinde ister alır ister almaz dava da açsan sonuç alamazsın

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