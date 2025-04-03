10. yargı paketinde AHS kurulur mu

Ben bu yargı paketinde yapılacağını düşünüyorum. Ayrıca adalet hizmetleri sınıfı ve uzman katiplik konularının da bu yargı paketinde olacağına inanıyorum..

Ben bu yargı paketinde yapılacağını düşünüyorum. Ayrıca adalet hizmetleri sınıfı ve uzman katiplik konularının da bu yargı paketinde olacağına inanıyorum..