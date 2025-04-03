Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Nisan 2025 09:54
10. yargı paketinde AHS kurulur mu
arkadaşlar iyi günler dün haberlerde okudum 10. yargı paketi açıklanacak diyordu bu pakette ikmler katipler ve diğer bakanlık memuru arkadaşlara iyileştirme yapılır mı

Manga K.
Genel Müdür
03 Nisan 2025 10:33
Ben bu yargı paketinde yapılacağını düşünüyorum. Ayrıca adalet hizmetleri sınıfı ve uzman katiplik konularının da bu yargı paketinde olacağına inanıyorum..
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