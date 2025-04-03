Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 10:01
Polsan Avantajlı mı
herkese merhabalar, meslekte 10 küsur yılımı tamamladım. polsana üye olan arkadaşlar tavsiye eder mi malum 55 yaşına kadar çalışacağız. daha 23-25 yılım daha var meslekte. Polsan diğer bes sisteminden farklı tarafı var mıdır. faydası olur mu emeklilikte

kpsster
Aday Memur
03 Nisan 2025 11:32
devrem senin gibi 10 yılı doldurunca bende polsana dahil oldum 15 aylık üyeyim kesintisi çok fazla aynı zaman bireysel emekliliğim de var kar olarak bireysel emeklilik dahaantikli ama dediğin gibi 23 sene de benim var biseyler olur umuduyla girdim olmazsa 10 sene sonra bozdurup bireysel e aktaracam planım bu sekilde

Avcıkurt
Aday Memur
03 Nisan 2025 11:46

Bes fonlarıni tavsiye ederim.Polsanda hem temettü düşük veriyor hemde

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