Polsan Avantajlı mı

herkese merhabalar, meslekte 10 küsur yılımı tamamladım. polsana üye olan arkadaşlar tavsiye eder mi malum 55 yaşına kadar çalışacağız. daha 23-25 yılım daha var meslekte. Polsan diğer bes sisteminden farklı tarafı var mıdır. faydası olur mu emeklilikte

herkese merhabalar, meslekte 10 küsur yılımı tamamladım. polsana üye olan arkadaşlar tavsiye eder mi malum 55 yaşına kadar çalışacağız. daha 23-25 yılım daha var meslekte. Polsan diğer bes sisteminden farklı tarafı var mıdır. faydası olur mu emeklilikte