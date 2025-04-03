Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 10:01
Polsan sizce avantajlı mı?

herkese merhabalar, meslekte 10 küsur yılımı tamamladım. polsana üye olan arkadaşlar tavsiye eder mi malum 55 yaşına kadar çalışacağız. daha 23-25 yılım daha var meslekte. Polsan diğer bes sisteminden farklı tarafı var mıdır. faydası olur mu emeklilikte


kpsster
Aday Memur
03 Nisan 2025 11:32
devrem senin gibi 10 yılı doldurunca bende polsana dahil oldum 15 aylık üyeyim kesintisi çok fazla aynı zaman bireysel emekliliğim de var kar olarak bireysel emeklilik dahaantikli ama dediğin gibi 23 sene de benim var biseyler olur umuduyla girdim olmazsa 10 sene sonra bozdurup bireysel e aktaracam planım bu sekilde

Avcıkurt
Aday Memur
03 Nisan 2025 11:46

Bes fonlarıni tavsiye ederim.Polsanda hem temettü düşük veriyor hemde


ebola_31
Şef
03 Nisan 2025 12:24
Bes çok daha avantajlı

Yorgunadam34
Aday Memur
03 Nisan 2025 13:14

Haziran ayında üye ol diğer ay zamla beraber kesinti olur zam az almış olursun birikim iyidir 8 bin zmanyerien 5 bin gelmiş say 15yul sonra faydasını görürsün Ocak ayında da beş üye ol zam az almış say!)


mehmetyilmz
Memur
03 Nisan 2025 16:06

Benim de meslekte 10 yılı geçti acaba Polsan mantıklı mı, besten ne farkı var


Poliss155
Memur
03 Nisan 2025 16:18
bende 9. yılda girmeye karar verdim üç aydır kesiyor gr altın alırım polsana girmem diyordum ama 9 yıldır köşeye bi çeyrek atamadım..en azından bu şekilde maaşta gelmeden gidiyor yok sayıyorum

Gökalp yıldız
Memur
03 Nisan 2025 16:52

Ben 20.yıl da girdim. Emeklilikte (13) yıl sonra bugünün parasıyla ortalama 530.000 tl ikramiye gösteriyor. Az çok tartışılır. Lakin her ay düzenli birikim yapabilme alışkanlığı olmayanlar için çok mantıklı bence. Maaştan otomatik kesiliyor, benim için önemli olan bu. Polsan BES'e göre az mı çok mu bilgim yok. Ama 60.000 tl maaşta 3200 tl kesinti bence etkilemiyor. İmkanın varsa hem polsana, hemde BES'e gir. Her ay 1 çeyrek alıp kenara atıp ellemeden birikim yapabilir misin? Kesinlikle yaparım diyorsan altın al. Velhasıl, polsana gir. Girebiliyorsan ekstra BES'e de gir. Şimdiden ne alabiliyorsan kârdır

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesiEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor10 Nisanda polise seyyanen zam olur mu?Mazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımİcralık polislerPolnet 4 sorgusu nedeniyle ceza aldım16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriKendini memur gibi hisseden var mı?

Sözlük

valdivia depremi 1 dil 1 kredi kartı 1 incir 2 şu an çalan şarkı 1 kedi sahibi olmak 1 ekmeğiyle oynamak 1 dört göz 1 kedi maması 1 bile yerine dahi kullanmak 1

Son Haberler

Bakan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü14 Yaşındaki Oğlu Tarafından Bıçaklanan Baba ÖldüDijital Türk lirası şekilleniyorOtomotiv, martta en fazla ihracat yapan sektör olduYılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Editörün Seçimi

Zam Hesabı2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi