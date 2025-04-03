Polsan sizce avantajlı mı?

devrem senin gibi 10 yılı doldurunca bende polsana dahil oldum 15 aylık üyeyim kesintisi çok fazla aynı zaman bireysel emekliliğim de var kar olarak bireysel emeklilik dahaantikli ama dediğin gibi 23 sene de benim var biseyler olur umuduyla girdim olmazsa 10 sene sonra bozdurup bireysel e aktaracam planım bu sekilde

devrem senin gibi 10 yılı doldurunca bende polsana dahil oldum 15 aylık üyeyim kesintisi çok fazla aynı zaman bireysel emekliliğim de var kar olarak bireysel emeklilik dahaantikli ama dediğin gibi 23 sene de benim var biseyler olur umuduyla girdim olmazsa 10 sene sonra bozdurup bireysel e aktaracam planım bu sekilde