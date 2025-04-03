Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 10:59
2025 Mart ayı enflasyon oranı

Şuan enflasyon oranı toplam kaç oldu?


Pol3838
Aday Memur
03 Nisan 2025 11:02

9.02


Efendy022
Aday Memur
03 Nisan 2025 13:05

3 aylık enflasyon farkı ile 9.02 hak ediş temmuzda 13-15 arası zam olur


karabatak28
Aday Memur
03 Nisan 2025 13:17
o kadar olmaz bundan sonra az çıkar

Yalnizpolis2000
Aday Memur
03 Nisan 2025 13:24

Bildiğim kadarıyla kumulatif artış sanki biraz daha fazla ama sorun o değil cebimizden yine yüzde 1.5 alındı diğer araştırma yerlerinin hesapladihi 4 e yakındı buna isyanım benim ne zaman düzgün açıklanacak bakalim şu enflasyon

Efendy022, Dün

3 aylık enflasyon farkı ile 9.02 hak ediş temmuzda 13-15 arası zam olur


Redwhit
Aday Memur
03 Nisan 2025 14:12
13 e tamamlarlar

Deha3035
Aday Memur
03 Nisan 2025 15:54
4 ay var daha tamamen açıklanmasına oranın şuan 9 her ay 2 çıksa bile 17 yapar

ayzıngard
Aday Memur
03 Nisan 2025 16:24
3 ay var direk toplanmaz ayrıca max %15 olur
Deha3035, Dün
4 ay var daha tamamen açıklanmasına oranın şuan 9 her ay 2 çıksa bile 17 yapar

Ozzy7042
Aday Memur
03 Nisan 2025 16:31
%15 olsa ne ala ama imkansız diğer aylar %1 bile gelmez

Efendy022
Aday Memur
03 Nisan 2025 16:41

Her ay %1 üzerinde gelir

Ozzy7042, Dün
%15 olsa ne ala ama imkansız diğer aylar %1 bile gelmez

Gırık1966
Aday Memur
03 Nisan 2025 18:01

Ocak da aldığımı komple ev sahibi aldı ne olduğunu bile anlayamadım


khanjar.1
Memur
03 Nisan 2025 18:13

şu an %9.02.. kalan 3 ay boyunca %1.5 enflasyon olsa temmuzda zam oranı %14 yapıyor


aliözcan
Memur
03 Nisan 2025 18:22

Kiralar ve diğer herşey %50 60 zamlaniyor maaşlar % 10. Ne olacak bu gidiş böyle


FCoksen1974
Şef
03 Nisan 2025 18:27

Tüik i mahkemeye verdiler mahkeme bitti mahkeme enflasyon verilerini istedi iki buçuk üç ay TÜİK mahkemeye oyaladı sonunda gönderdi bir kişi araştıracak edecek eğer TÜİK haksız bulunursa asgari ücretle emekli ve memurun maaşları yeniden hesaplanacak bilginiz olsun buradan bana da atıp sallamayın Google'dan yazın TÜİK mahkemesi diye zaten çıkar orada gereken yazıyordur ben sadece buradan ön bilgi verdim

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