Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


03 Nisan 2025 11:23
Üniversite Şube Müdürü Becayiş

Arkadaşlar İstanbul a gelmeyi düşünen Şube Müdürü arkadaşlar tercihlerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini de ekleyebilir mi en azından caprazlama olursa yer değiştirme gitme şansımız yüksek olur

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