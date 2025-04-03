Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2025 12:55
3 ve 5 Mayıs'ta Olacaklar

Gelecekten geldim ve size olacakları söylüyorum (!)

3 Mayıs'ta şu olaylar cereyan edecek.

TÜİK her zamanki gibi beklentinin altında bir enflasyon oranı açıklayacak

Memur-sen başkanı Ali Yalçın;

Memur ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü işaret edip ek zam falan isteyecek.

Kamu-sen başkanı Önder Kahveci;

Memur ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü işaret edip ek zam falan isteyecek

5 Mayıs'ta hiç bir şey olmamış gibi herkes hayatına devam edecek


Devir Kötü
Şube Müdürü
03 Nisan 2025 12:59

Allah ömür verirse 5 Mayıs'ta da Haziran'da olacakları yazacağım (!) ;)


Sakaryalı540
Memur
03 Nisan 2025 13:01

Nisan ayındayız Mayıs ayında değil ey gelecekten gelen adam biraz daha geriye gel uzakta kaldın :)


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Nisan 2025 13:09

3 mayista dediklerinin yasanmayacagina yemin edebilirim

cunku tuik 3 mayista enflasyonu aciklayamayacak:)))

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