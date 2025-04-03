Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Nisan 2025 13:10
6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar

6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar


tolgaerdemli
Aday Memur
03 Nisan 2025 13:15
en fazla 13-14

üyeadıkullanılıyor
Aday Memur
03 Nisan 2025 13:35

15.47


BuAşkFazlaSana
Şef
03 Nisan 2025 13:50

Bu yaptıkları zam filan değil önce onu öğrenin. Her zamanki gibi sıfır zam yapacaklar. Düşük enflasyon verisiyle maaş artmayacak tam tersi azalacak. Yıllardır aynı tezgah hala öğrenemediniz.


firatli_genclik
Genel Müdür
03 Nisan 2025 13:54

Bir şeyin fiyatını artırma; bindirim. TDK ya mi inanayım senin izafi yorumuna mi? Zam zamdir.

BuAşkFazlaSana, 2 saat önce

Bu yaptıkları zam filan değil önce onu öğrenin. Her zamanki gibi sıfır zam yapacaklar. Düşük enflasyon verisiyle maaş artmayacak tam tersi azalacak. Yıllardır aynı tezgah hala öğrenemediniz.


fokyay
Şef
03 Nisan 2025 14:18

15den az olmaz


Lewo124
Aday Memur
03 Nisan 2025 15:05
%20-%25 aralığında olacaktır. Daha önce nedenleri ile yazdım. Saygılar..

ebuducane
Daire Başkanı
03 Nisan 2025 15:17
21,81
Toplam 7 mesaj

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