Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Nisan 2025 13:31
Mebbis'te hangi yıla kadar geçmişe dönülebilir?

Mebsis sistemi ile ilgili merak ettiğim bir şey var. Bu sistemde en son hangi yıla kadar okul/yurt/dershane bilgileri görülebiliyor?


Lewo124
Aday Memur
03 Nisan 2025 15:25
hocam senin mezun olduğun üniversite görünür. yurt vs gözükmez ama dosyanın içerisinde evraklarda teslim ettiyseniz lise diplomanız vs bulunur.
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