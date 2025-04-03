Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


03 Nisan 2025 14:21
Türk Şeker Sözleşmeli Alımı

Merhaba türkşekere sözleşmeli tarım teknikeri olarak atandım sorum bi önceki alım olan merkezi atama alımı ile gidenler ve kurumda çalışanlar için 5 günlük Ankara?da eğitim nasıl oluyor kılık kıyafet nasıl olmalı kalacak yer var mı eğitim bittiği gibi iş başı oluyor mu yoksa ek süre veriliyor mu yerleşmek için ve Türk şeker hakkında bilgi verir misiniz tarım teknikeri olarak ne iş yapacağız fabrikada mı yoksa şefliklerde mi çalışacağız maaş bilgisi nedir yardımcı olur musunuz

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