Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Nisan 2025 14:30
Mesai Saati

Selamlar, acilde nöbet usulüyle çalışan biri olarak merak ettiğim bir konu var. Ramazan tatili 9 gün olarak ilan edildi. Bu durumda, Nisan ayındaki toplam mesai saatimiz 17x8 = 136 saat mi yoksa 20x8 = 160 saat mi olacak? Bilgilendirirseniz sevinirim.


saglıkcıbey
Aday Memur
03 Nisan 2025 15:39
160 saat
Toplam 1 mesaj

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