Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 15:11
nakdi tazminat hakkında bilgi
görevde iken mukavemetten dolayı ayağım kırıldı ve platin takıldı. epikriz raporuna göre 3 derece gözükmekte. mahkemem bitti karşı tarafa kasten yaralamadan ceza verildi. asıl sormak istediğim soru ise ben şimdi nakdi tazminat başvurusu yapacağım tahmini ne kadar alırım ve akabinde karşı tarafa maddi manevi tazminat davası açabilir miyim ? bu konu hakkında bilgisi olan var mıdır

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