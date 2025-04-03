nakdi tazminat hakkında bilgi

görevde iken mukavemetten dolayı ayağım kırıldı ve platin takıldı. epikriz raporuna göre 3 derece gözükmekte. mahkemem bitti karşı tarafa kasten yaralamadan ceza verildi. asıl sormak istediğim soru ise ben şimdi nakdi tazminat başvurusu yapacağım tahmini ne kadar alırım ve akabinde karşı tarafa maddi manevi tazminat davası açabilir miyim ? bu konu hakkında bilgisi olan var mıdır

görevde iken mukavemetten dolayı ayağım kırıldı ve platin takıldı. epikriz raporuna göre 3 derece gözükmekte. mahkemem bitti karşı tarafa kasten yaralamadan ceza verildi. asıl sormak istediğim soru ise ben şimdi nakdi tazminat başvurusu yapacağım tahmini ne kadar alırım ve akabinde karşı tarafa maddi manevi tazminat davası açabilir miyim ? bu konu hakkında bilgisi olan var mıdır