Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Nisan 2025 15:18
Ağustos Toplu sözleşme
Yetkili sendikanın şimdiden kabul edip imzalayacağı toplu sözleşme zam oranlarını söylüyorum. 2026 ilk 6 ay %8- ikinci 6 ay %7 2027 ilk 6 ay %5- ikinci 6 ay %5 Bir ihtimal ama çok uzak, seyyanen zam emekliliğe sayılırsa ( eğer yukardaki tarihlerde seçim yapılırsa) 2026 %7-%6 2027 %5-%4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyorum.

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