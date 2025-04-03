Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 15:36
Altın En büyük yükselişleri yapıyor koşarak altın aldım

Altın fiyatları yükseleceğini duydum, kuyumcular makas aralığını dahada genişletmiş, hatta kuyumcular altın satmayada geri duruyorlar, sattıklarınıda piyasanın biraz üzerinde satıyorlar, fırsatı olan hemen alsın derim ocak 2025'te 2900-3100 arasında olan altın şuan 3800-3900 arasında gidip geliyor, sizler ne yaptınız?


POLO155
Memur
03 Nisan 2025 15:40
Gün yapılan mahalle teyzelerinin evine döndü burası iyice. Altın almışmış. Kısırda yap bari

Ozzy7042
Aday Memur
03 Nisan 2025 15:53
bize ne kardesim ne alırsan al ekonomi değerlendirme yeri mi burası
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