Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Nisan 2025 15:40
Altın Son yılların Zirvesinde hemen koşup aldık, 4500 olacak diyorlar?

Altın fiyatları yükseleceğini duydum, kuyumcular makas aralığını dahada genişletmiş, hatta kuyumcular altın satmayada geri duruyorlar, sattıklarınıda piyasanın biraz üzerinde satıyorlar, fırsatı olan hemen alsın derim ocak 2025'te 2900-3100 arasında olan altın şuan 3800-3900 arasında gidip geliyor, sizler ne yaptınız?


feridunemeksiz
Şef
03 Nisan 2025 15:58
altın dünya üzerindeki yapılacak en mantıklı yatırımdır dünyanın sonu gelse yeni oluşacak oluşumda bile karşılık görecektir
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