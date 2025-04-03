Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Nisan 2025 15:41
Altın Zirvede, 4 ayda 700-800 tl yükseldi yükselmeye devam ediyor

Altın fiyatları yükseleceğini duydum, kuyumcular makas aralığını dahada genişletmiş, hatta kuyumcular altın satmayada geri duruyorlar, sattıklarınıda piyasanın biraz üzerinde satıyorlar, fırsatı olan hemen alsın derim ocak 2025'te 2900-3100 arasında olan altın şuan 3800-3900 arasında gidip geliyor, sizler ne yaptınız?

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