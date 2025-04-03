Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


03 Nisan 2025 15:46
Altın Fiyatları tavan yaptı, hemen koşup altın aldım. Kimler hangi fiyatlardan aldı alan varsa?

Altın fiyatları yükseleceğini duydum, kuyumcular makas aralığını dahada genişletmiş, hatta kuyumcular altın satmayada geri duruyorlar, sattıklarınıda piyasanın biraz üzerinde satıyorlar, fırsatı olan hemen alsın derim ocak 2025'te 2900-3100 arasında olan altın şuan 3800-3900 arasında gidip geliyor, sizler ne yaptınız?

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