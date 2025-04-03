Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 16:11
Tercih süresi uzadı mı

Arkadaşlar genel atama dönemi tercih dönemi uzadı mi


Demir355
Şef
03 Nisan 2025 16:56
09.04.2025 fakat son güne bırakma hayırlısı olsun

aliözcan
Memur
03 Nisan 2025 17:25

11.04.2025 e kadar uzatılmamış mıydı

Demir355, 3 saat önce
09.04.2025 fakat son güne bırakma hayırlısı olsun

pls1940
Aday Memur
03 Nisan 2025 17:29

11 diye biliyorum


İlic54
Memur
03 Nisan 2025 19:17

11 mi 9 mu

Demir355, 3 saat önce
09.04.2025 fakat son güne bırakma hayırlısı olsun
Toplam 4 mesaj

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