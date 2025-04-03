Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 16:11
Tercih süresi uzatıldı mı?

Arkadaşlar genel atama dönemi tercih dönemi uzadı mi


Demir355
Şef
03 Nisan 2025 16:56
09.04.2025 fakat son güne bırakma hayırlısı olsun

aliözcan
Memur
03 Nisan 2025 17:25

11.04.2025 e kadar uzatılmamış mıydı

Demir355, 9 saat önce
09.04.2025 fakat son güne bırakma hayırlısı olsun

pls1940
Aday Memur
03 Nisan 2025 17:29

11 diye biliyorum


İlic54
Memur
03 Nisan 2025 19:17

11 mi 9 mu

Demir355, 9 saat önce
09.04.2025 fakat son güne bırakma hayırlısı olsun

Emre.ordu
Aday Memur
03 Nisan 2025 21:47
11 ine uzatıldı. Bayram dolayısıyla üç günlük resmi tatile ayrıldıkları için
İlic54, 6 saat önce

11 mi 9 mu


asikral1
Şef
03 Nisan 2025 22:43

uzadı ama bir an önce vermende fayda var sistem gider unutursun yığılma iş yoğunluğu ile son dk kalma


yafesin
Aday Memur
03 Nisan 2025 23:21
11.04.2025 son gün arkadaşlar
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesiEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor10 Nisanda polise seyyanen zam olur mu?3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriMazeret ataması 2025Epilepsi ve emeklilikEnflasyon oranı

Sözlük

türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 2 vaaz 1 volkan konak 2 bile yerine dahi kullanmak 1 dil 1 ekmeğiyle oynamak 1 valdivia depremi 1 Myanmar 1 kedi sahibi olmak 1 kedi maması 1

Son Haberler

Memurun Ceza Yargılaması Sonucunun, Disiplin Cezalarına Etkisi ve Gerekçeli Karar Hakkının İhlal Edilmesi4 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıDeniz Kuvvetleri 12 denizaltıyla 'Çanakkale Boğaz Geçişi' yapacakBakan Göktaş'tan Berlin'deki ilk kuşak Türk ailelerine ziyaretFilistin: Uluslararası toplum eylemsizliğiyle İsrail'in Gazze'deki katliamlarına suç ortağı oldu

Editörün Seçimi

Zam Hesabı2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi