Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 18:16
Hatay, Maraş

1. Tercih Hatay,2.tercih Maraş hangisinin gelme oranı yüksek


Ayşegül4646
Aday Memur
03 Nisan 2025 18:34
puan kac

Martine
03 Nisan 2025 18:36

3500 kusur

Ayşegül4646, 1 saat önce
puan kac

Anderson1
Şef
03 Nisan 2025 19:25

3500 punana bangladeş bile gelmez

Martine, 1 saat önce

3500 kusur


Martine
03 Nisan 2025 19:29

Şırnak, Hakkari yolcusuyuz o zaman

Anderson1, 15 dk. önce

3500 punana bangladeş bile gelmez


Anderson1
Şef
03 Nisan 2025 19:29

Sırnak hakkar onlardan dha rahattr

Martine, 11 dk. önce

Şırnak, Hakkari yolcusuyuz o zaman

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