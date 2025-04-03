Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


03 Nisan 2025 18:36
tekirdağ eüaş servis

yeni atandım bayram dolayısı ıle EÜAŞ'a ulaşım sağlayamıyorum. Tekirdağ EÜAŞ'tan Silvri Mimar Sinan mahallesine servis imkanı var mıdır yada başka nerelere servis vardır bilgisi olan cevap verirse çok makbule geçeçek

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