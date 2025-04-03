Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Nisan 2025 18:43
Hizmetliden hangi ünvanlara geçilebilir

Babam yaklaşık 30 yıllık hizmetli. Açıktan 2 yıl okudu. Hizmetli harici bir unvana geçebilir mi

Su an makinelere ve arşive bakıyor

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