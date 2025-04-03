Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 19:25
İzmir'e dönecekler nakliye..

Elazığ?da görev yapıyorum, bu sene İzmir?e döneceğim. İzmir?e dönecek varsa birlikte gidebiliriz.


Anderson1
Şef
03 Nisan 2025 19:30

İzmire dönecenim garantisi var heralde


Minesinin
03 Nisan 2025 19:36

Evet var ne olmuş ki neye bu kadar şaşırdın? Eş durumundan döneceğim.

Anderson1, 11 dk. önce

İzmire dönecenim garantisi var heralde

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesi3 taltifi konuşacağımıza, rezil maaşımızı konuşalımEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor10 Nisanda polise seyyanen zam olur mu?İstanbul şark dönüşü kaç personel alıyor16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriMazeret ataması 2025Epilepsi ve emeklilik6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriPolnet 4 sorgusu nedeniyle ceza aldım

Sözlük

valdivia depremi 1 dil 1 ekmeğiyle oynamak 1 bile yerine dahi kullanmak 1 vaaz 1 Myanmar 1 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 2 kedi sahibi olmak 1 volkan konak 2

Son Haberler

Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybettiDışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruzBakan Şimşek: Türkiye-AB Ekonomik İlişkilerinde Yeni Bir Dönem BaşlıyorŞanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyorFaslı Doktor Ahmed Zerval: Gazze'deki Acılar Yürek Parçalıyor

Editörün Seçimi

Zam Hesabı2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi