Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


03 Nisan 2025 19:33
Samsun ÇES değişiklik talebi

Engiz ÇES verilir Samsun ÇES alınır, 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesinden Samsun Merkez çocuk evlerine geçmek istiyorum, çalıştığım kurumu beğeniyorum fakat merkezde oturduğum için yol sıkıntı oluyor, o yüzden Samsun merkezden benle yer değişikliği yapmak isteyen varsa iletişime geçebilirsiniz.

Çok Yazılan Konular

3+1 Süresi 1+1' e Düşer mi ?Kadrolu Memurluktan İstifa Edip Sözleşmeli Memurluğa GeçmekKadrolu personel ile 3+1 sözleşmeli personel arası becayişGeriye Dönük Askerlik Hizmetinin, Hizmet Süresine Eklenmesi ve Yıllık İzin Hakkı Tanınması4/B'den Merkezi Atama İle Kadroluya Atanmak Hk

Sözlük

kedi sahibi olmak 1 Myanmar 1 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 2 bile yerine dahi kullanmak 1 dil 1 vaaz 1 volkan konak 2 ekmeğiyle oynamak 1 valdivia depremi 1

Son Haberler

Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybettiDışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruzBakan Şimşek: Türkiye-AB Ekonomik İlişkilerinde Yeni Bir Dönem BaşlıyorŞanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyorFaslı Doktor Ahmed Zerval: Gazze'deki Acılar Yürek Parçalıyor

Editörün Seçimi

Zam Hesabı2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi