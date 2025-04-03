Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


03 Nisan 2025 20:53
Belediye-maaş-promosyon-aday memur

Belediyeye yeni atanmış biri ayın 15 inde sigorta girişi yapılırsa aynı gün maaşını alabilir mi? İlk ay sds, yemek ücreti yatar mı? Promosyonu ne zaman alabilir? Bir de adaylık süresi ne kadar olur bu süre zarfında görev yerleri değişir mi?

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