Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Nisan 2025 21:16
farklı bakanlık
ben sağlık bakanlığında sözleşmeli hemşireyim sözlüm aile bakanlığında sözleşmeli tekniker bizim eş durumu tayinimiz nasıl olur acaba

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