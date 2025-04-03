Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
03 Nisan 2025 21:31
İkinci tayin

Merhaba üniversite hastanesinde kadrolu hemsireyim eşim kültür bakanlığına bağlı kadrolu güvenlik görevlisi 6 ay önce eş tayini ile yanıma geldi şimdi ben naklen atama ile başka bır şehire başvurdum başvurum kabul edilirse eşim tekrar eş tayini isteyebilir mi aradan belirli bır sure geçmesi gerekir mi yasal bir engel mevcut mu mevzuat bilgisi olan arkadaşlar yanitlarsa sevinirim

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