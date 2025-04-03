KADEMELİ EMEKLİLİK

iyi akşamlar.eğrisi doğrusuyla bir eyt düzenlemesi geçti ve sayıları milyonu geçkin.1999/2008 yılları arasında işe girenler için (1 gün ile) 17 yıl geç emekli olmak gibi afaki bir fark ortaya çıktı.sizin görüşlerinize göre ++ kademeli emeklilik olma ihtimali varmı seçim öncesi? ++kademeli emeklilik olmalımı? ++olmamalı diyenler bu muazzam fark için nasıl bir adalet sağlanabilir?

iyi akşamlar.eğrisi doğrusuyla bir eyt düzenlemesi geçti ve sayıları milyonu geçkin.1999/2008 yılları arasında işe girenler için (1 gün ile) 17 yıl geç emekli olmak gibi afaki bir fark ortaya çıktı.sizin görüşlerinize göre ++ kademeli emeklilik olma ihtimali varmı seçim öncesi? ++kademeli emeklilik olmalımı? ++olmamalı diyenler bu muazzam fark için nasıl bir adalet sağlanabilir?