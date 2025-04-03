Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 21:34
KADEMELİ EMEKLİLİK
iyi akşamlar.eğrisi doğrusuyla bir eyt düzenlemesi geçti ve sayıları milyonu geçkin.1999/2008 yılları arasında işe girenler için (1 gün ile) 17 yıl geç emekli olmak gibi afaki bir fark ortaya çıktı.sizin görüşlerinize göre ++ kademeli emeklilik olma ihtimali varmı seçim öncesi? ++kademeli emeklilik olmalımı? ++olmamalı diyenler bu muazzam fark için nasıl bir adalet sağlanabilir?

Gırık1966
Aday Memur
03 Nisan 2025 21:53

12000 gün prim var 25 yıl doldu emekli olamazsın diyor SGK neymiş 99 dan önce sigortam yokmuş yazıkl


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
03 Nisan 2025 21:55
Eyt ekonomiye büyük bir yük bindirdi. O sebeple bundan sonra kademeli emeklilik vs hayal olur. emeklilik yaşını uzatmazlarsa öpüp başımıza koyalım
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