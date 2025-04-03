Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 21:45
Meslek içi komiser alımı 2025

Her sene şubat mart ilanı gelen meslek içi komiserlik alımı bu sene henüz gelmedi her sene alım oluyor mu bilgisi olan var mı?


memuraday-y
Şube Müdürü
03 Nisan 2025 21:59

Artık her noktada neredeyse en az 2 komiser yardımcısı veya komiser var meslek içi alım olur mu acaba?

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