Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 21:45
Meslek içi komiser yardımcısı alımı - 2025

Her sene şubat mart ilanı gelen meslek içi komiserlik alımı bu sene henüz gelmedi her sene alım oluyor mu bilgisi olan var mı?


memuraday-y
Şube Müdürü
03 Nisan 2025 21:59

Artık her noktada neredeyse en az 2 komiser yardımcısı veya komiser var meslek içi alım olur mu acaba?


tundercat06
Şef
03 Nisan 2025 23:42

senelerce yangından mal kaçırır gibi dışarıdan 3000 3000 aldılar. sonuç piramit tutmuyor.


memur3428
Daire Başkanı
04 Nisan 2025 00:46

İçerden de alınsa dışarıdan da alınsa sistem belli ....

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