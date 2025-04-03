artık öyle

bir öğretmen için hayat çok daha zor sıradan bir ilde artık en düşük kira 25 bin hayatı giderler 50 bin nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar

bir öğretmen için hayat çok daha zor sıradan bir ilde artık en düşük kira 25 bin hayatı giderler 50 bin nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar