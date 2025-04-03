Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2025 22:05
eş durumu mazeret ataması
eşim özel sektörde uzun süredir çalışıyor şark görevimi bitirdim eşimin yanına eş mazeretiyle gidebilir miyim Aile yılı kapsamında özel sektörde çalışan eş mazeretleri de değerlendirilir mi?

Sez01
03 Nisan 2025 22:17

Tabiki gidebilirsin aile yılı kapsamında var


Sez01
03 Nisan 2025 22:20

Eşinin sigortası varsa zaten giriş yapın denildi


umuttata16
03 Nisan 2025 22:22
genelge de yönetmelikte bir düzenleme bulunmamakla birlikte değerlendirilicektir deniliyor muallakta bir durum gibi
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