KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


03 Nisan 2025 22:21
Ticaret Bakanlığı inşaat müh alımı hk.
Selamlar, ticaret bakanlığında inşaat mühendisinin iş tanımı nedir, neler yapar? Çalışma şartları ve maaş durumu nasıldır? Bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim. Teşekkürler.

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