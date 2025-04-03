Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


03 Nisan 2025 22:55
İl planlama uzman yardımcısı

Arkadaşlar merhaba, ben iletişim fakültesi mezunuyum. İç işleri başkanlığı il planlama uzman yardımcılığı alım yaptı başvurdum ve mülakata kabul edildim. Ancak bundan sonraki süreç nasıl olucak bilmiyorum. Mülakatta neler sorulur nereye çalışmalıyım. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

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