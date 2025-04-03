Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


03 Nisan 2025 23:04
anlama sorunum çok ciddi!
Epeydir kitap okuyamadım. Beynim mi tembelleşti yoksa ilaçlarımdan mıdır bilmiyorum anlama sorunum çok ciddi! Bu kitaba başladım ama aklımda kalan bişey olmadı maalesef! Ne önerirsiniz ?

Çok Yazılan Konular

Son Kelimeyi Alıp Başa Koyalım

Sözlük

ekmeğiyle oynamak 1 Myanmar 1 valdivia depremi 1 dil 1 kedi sahibi olmak 1 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 2 bile yerine dahi kullanmak 1 kedi maması 1 volkan konak 2 vaaz 1

Son Haberler

Memurun Ceza Yargılaması Sonucunun, Disiplin Cezalarına Etkisi ve Gerekçeli Karar Hakkının İhlal Edilmesi4 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıDeniz Kuvvetleri 12 denizaltıyla 'Çanakkale Boğaz Geçişi' yapacakBakan Göktaş'tan Berlin'deki ilk kuşak Türk ailelerine ziyaretFilistin: Uluslararası toplum eylemsizliğiyle İsrail'in Gazze'deki katliamlarına suç ortağı oldu

Editörün Seçimi

Zam Hesabı2025 mart ayı enflasyon tahminleri2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi