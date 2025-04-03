Epeydir kitap okuyamadım. Beynim mi tembelleşti yoksa ilaçlarımdan mıdır bilmiyorum anlama sorunum çok ciddi! Bu kitaba başladım ama aklımda kalan bişey olmadı maalesef! Ne önerirsiniz ?

Epeydir kitap okuyamadım. Beynim mi tembelleşti yoksa ilaçlarımdan mıdır bilmiyorum anlama sorunum çok ciddi! Bu kitaba başladım ama aklımda kalan bişey olmadı maalesef! Ne önerirsiniz ?